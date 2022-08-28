Управделами УПЦ объяснил, почему важен праздник Успения Богородицы

Главное: Пресвятая Богородица явила пример, как смерть может стать началом вечной жизни.

«Сегодня Святая Церковь торжественно отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы, и этот день, как ни странно, является днем надежды, а не днем скорби. Успение — это смерть. Как же можно радоваться? Дело в том, что Пресвятая Богородица явила нам пример, как смерть может стать началом вечной жизни — блаженным Успением во Христе», — отметил митрополит Антоний.

Владыка привел святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который поучает: «Блаженной кончины удостаиваются только те, кто стяжал мир, блаженный Божий мир».

«Блаженный Божий мир — это мир Духа, который ничто и никто не может нарушить: ни тяготы, ни нападки, ни скорби, ни лишения. Он ничего не имеет общего с тем миром, который зависит от внешних факторов: безопасность, комфорт, достаток и прочее. Такой мир не прочен и в любой момент может рухнуть», — продолжил архиерей.

Управделами УПЦ отметил, что мир Христов достигается жизнью духа, а не тела и, соотвественно, духовными плодами. «Достичь их можно только в борьбе со своими грехами и страстями. Не пребудет мир в сердце, где бушуют страсти, живет ненависть и злоба», — добавил он.

«Будем же молитвами к Пресвятой Богородицы стяжать мир в душе, будем трудиться изо дня в день, чтобы в тот миг, когда Господь призовет нас, мы были наполнены Духом Божьим, светом и добром. И Господь сподобит нас подобия блаженного успения», — призвал митрополит Антоний.