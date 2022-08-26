Гибель Вадатурского может быть связана с его конфликтом с черниговским депутатом Дмитренко, — эксперт

Такое мнение в блоге на «Цензор.НЕТ» высказал эксперт АЦ «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко.

Эксперт напомнил, что Вадатурский погиб из-за точного попадания в спальню его дома российской ракеты, и вероятность того, что это произошло случайно «слишком микроскопична». Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк, сын Вадатурского Андрей и генеральный прокурор Украины Андрей Костин также заявили, что смерь Вадатурского — это спланированное убийство.

В этом убийстве, считает эксперт, есть не только «российский след».

«Нельзя исключать и иные, сугубо местные варианты, которым война могла помочь „проявить себя“. Например, связанные с бизнесом», — отметил Гаврилечко.

Он напомнил, что в 2011 году Арбитражный суд международной организации торговли зерном и кормами принял решение о взыскании в пользу «Нибулона» более $3,6 млн с компании «Насіння-Агрохім» за невыполнение контракта 2008 года.

Директором «Насіння-Агрохім» на тот момент был Олег Дмитренко, который сегодня занимает должность главы Прилуцкого райсовета.

«Все эти годы Олег Дмитренко упорно отказывался исполнять решение суда и возвращать долг компании Вадатурского. В 2013 году Срибнянский районный суд дал разрешение на принудительное исполнение решения Арбитражного суда, но Дмитренко, пользуясь своими связями и влиянием, исполнению этого решения препятствовал», — отметил Гаврилечко.

По словам эксперта, дело дошло до уголовного производства по статье о неисполнении решения суда, а Дмитренко был посажен под домашний арест, но обвинительное заключение по этому делу в январе 2022 года суд вернул в прокуратуру «для устранения недостатков». После чего и обвинительное заключение и само дело где-то потерялось.

По словам Гаврилечко, для Олега Дмитренко «дело о долге компании Вадатурского было далеко не единственным. В разное время он обвинялся в разных коррупционных правонарушениях... Был в истории Дмитренко и откровенный криминал. В 2014 году СМИ писали, что по заказу Дмитренко в Прилуках были избиты активисты общественного объединения «Новая жизнь».

«Да, для расследования и обвинений у нас есть органы прокуратуры, ДБР, БЭБ и есть суд для оценки их аргументов и доказательств, буде они собраны и переданы на его рассмотрение. Но соблазн „кардинально решить проблему с долгами“ под прикрытием войны у Дмитренко мог появиться. Все же цена вопроса, напомню более $3,6 млн (свыше 140 млн грн), да и основные виновники, как ни крути, все равно россияне. Остается только надеяться, что мы когда-нибудь сможем получить ответы на все вопросы о смерти Вадатурского. Что это было: Политика? Бизнес? Трагическая случайность?» — подытожил Гаврилечко.

Напомним, Алексей Вадатурский и его супруга погибли 31 июля 2022 года. Российская ракета попала точно спальню его дома в Николаеве.