Эксперты напророчили «Шахтеру» эпичный крах в Лиге чемпионов

Главное: «Шахтер» считают аутсайдером Лиги чемпионов. Появился прогноз экспертов.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill пророчат донецкому «Шахтеру» крах в Лиге чемпионов. Напомним, что в своей группе украинской команде предстоит встретиться с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком».

«Горнякам» отводят последнее место в квартете. На победу в группе «Реала» ставят 1,25 к 1, «РБ Лейпциг» – 5 к 1, «Селтика» – 13 к 1, а «Шахтера» – 67 к 1.

На победу украинской команды в турнире ставки принимают как 1001 к 1.

Фаворитами Лиги чемпионов видят «Манчестер Сити» (3,5 к 1), «Ливерпуль» (6 к 1), ПСЖ (6,5 к 1), «Баварию» (7 к 1) и «Реал» (10 к 1).

В тему: «Шахтер» узнал своих соперников в Лиге чемпионов – донецкой команде будет очень непросто.