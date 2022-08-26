Запорожскую АЭС подключили к энергосети

Главное: Подключение Запорожской АЭС к энергосети восстановлено, Она уже производит электроэнергию.

Детали: В пятницу, 26 августа, «Энергоатом» сообщил, что Запорожская АЭС вновь подключена к энергосети. Прошли восстановительные работы.

Напомним, что объект контролируют российские военные.

Информируется: «В 14-04 один из остановленных вчера энергоблоков был подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет».

Сейчас АЭС уже производит электроэнергию для нужд Украины.

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