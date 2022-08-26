«Динамо» попало в непростую группу Лиги Европы

Главное: Прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Соперников узнало киевское «Динамо».

Детали: Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Своих соперников узнало киевское «Динамо».

Подопечные Мирчи Луческу попали в непростую группу В.

Наша команда сыграет с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и кипрским АЕКом.

Другие группы выглядят так:

A: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих»

C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК

D: «Брага», «Мальме», «Унион», «Сент-Жилуаз»

E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»

F: «Лацио», «Фейенорд», «Мидтьюлланн», «Штурм»

G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант»

H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор»

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