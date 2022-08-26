В Донецкой области под обстрел попал Николо-Васильевский Успенский монастырь

Главное: В результате обстрелов сильно поврежден Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском – обитель старца Зосимы (Сокура).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Klymenko Time, 25 августа сильные повреждения получил Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района.

«Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском Донецкой области. Прямое попадание», – написали в сообщении.

Из-за обстрела 12 марта на территории обители сгорел дом ее основателя схиархимандрита Зосимы (Сокура). Позже монастырь неоднократно подвергался разрушениям в результате боевых действий.

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