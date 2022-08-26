На Полтавщине УПЦ передала гуманитарную помощь семьям переселенцев

Главное: В Полтавской области Духовная семинария Украинской Православной Церкви передала помощь вынужденным переселенцам, проживающим в Горишних Плавнях.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук семинарии, архиепископ Вениамин передал в Горишниплавновский центр гуманитарной помощи, при поддержке ОО «Друзья общины святого Эгидия» и БФ «Помогаем» памперсы, пеленки и детское питание.

С начала боевых действий на территории Украины Полтавская семинария с помощью друзей-партнеров и прихожан местных религиозных общин Украинской Православной Церкви предоставила Горишниплавновскому центру гуманитарной помощи предметов личной детской и взрослой гигиены и детского питания более чем на 150 тыс гривен.

При Свято-Макариевском кафедральном соборе Полтавы каждый день с 12.00 до 13.00 проходят благотворительные трапезы для вынужденных переселенцев и беженцев, а также для всех нуждающихся.

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