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Новости > В Польской Церкви заявили, что не признают хиротоний ПЦУ

В Польской Церкви заявили, что не признают хиротоний ПЦУ

Александра Кудрявцева
26.08.22 14:45
158
В Польской Церкви заявили, что не признают хиротоний ПЦУ

Главное: Польская Православная Церковь выступила с официальным заявлением, в котором отказалась признать законность епископских и священнических хиротоний в ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.pl, в документе отметили, что автокефалия должна быть предоставлена всей Церкви в Украине, а не «группе отступников».

«Принципиальным сомнением остается законность священнических и епископских хиротоний, в том числе так называемого „главы Православной церкви Украины“, совершенных в 1992–2018 годах бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом (Денисенко). Бывший митрополит Филарет решением Русской Православной Церкви в 1992 году был лишен архиерейского и священнического рукоположения как отступник от монашеских обетов. В 1997 году в результате своих действий, нарушающих канонические нормы, возвращен в состояние мирянина. Вышеуказанные решения были одобрены всеми Поместными Православными Церквами. Лишенный рукоположения человек не может и не имеет права даровать их другим», — говорится в заявлении.

Согласно документу, каноническое положение ПЦУ имеет неутешительные догматические последствия.

«Таинства, совершаемые мирянами, не могут считаться действительными! Затянувшийся неформальный статус ПЦУ вызывает тревогу и непонимание среди верующих, а также во всей Православной Церкви. В связи с изложенным Польская Автокефальная Православная Церковь неоднократно призывала и призывает к созыву собрания глав Поместных Православных Церквей в духе любви, смирения и понимания», — отмечают в заявлении, распространяемом Варшавской Митрополией.

Также в документе отмечается, что Православная Церковь в Польше с первых дней войны предоставляет кров и пастырское попечение гражданам Украины вне зависимости от их религиозной принадлежности.

В тему: Тысячи верующих УПЦ крестным ходом прибыли из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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