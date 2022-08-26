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Новости > Лукашенко пригрозил Западу ядерным ударом

Лукашенко пригрозил Западу ядерным ударом

Александр Панько
26.08.22 14:23
199
Лукашенко пригрозил Западу ядерным ударом

Главное: Александр Лукашенко грозит Западу. Говорит о военном ядерном потенциале страны.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Западу. Он сделал громкое заявление, выступая на одном из предприятий страны.

Так, глава государства отметил: «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут».

Политик добавил: «Мы когда-то с Владимиром Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово».

В тему: Лукашенко придумал новую причину войны в Украине.

Тэги: Александр Лукашенко, мир, война, ядерное оружие, Беларусь

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