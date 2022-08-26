В Донецке придумывают новые способы уничтожения мин-лепестков

Главное: В Донецке местные жители уничтожают мины «Лепесток», сжигая их в бочке.

Детали: Появились видео, как в Донецке местные жители уничтожают мины ПФМ-1 «Лепесток», сжигая их в бочке. Сначала местный житель поднимает мину с помощью самодельного «ковша» из длинной жерди и пластиковой бутылки, затем забрасывает мину в костер внутри бочки. После этого мина воспламеняется и взрывается. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Во второй части видео местные уничтожают мину, расстреливая ее из пневматического ружья.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»