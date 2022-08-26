Шольц рассказал, курил ли он марихуану

Главное: Олаф Шольц заявил, что не курил марихуану. Но страна ее легализует.

Детали: Германия легализует марихуану. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц.

Встречаясь с людьми в Магдебурге, он сказал, что произойдет это в текущий законодательный период.

Политик отметил: «Во-первых, я никогда не курил траву. А во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы и разговоры о том, что для здоровья некоторых они не имеют последствий, просто не соответствуют действительности. Кроме того, я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьезные психологические проблемы из-за того, что переборщили».

Он добавил: «Такие случаи все же не относятся к подавляющему большинству, но, тем не менее, проблема существует. Но мы согласились, что времена меняются, и поэтому мы собираемся это сделать. Это должно произойти довольно быстро».

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