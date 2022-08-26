Шольц сделал резонансное заявление по оружию для Украины

Главное: Олаф Шольц сделал громкое заявление. Немецкий канцлер сказал, что Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.

Детали: Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Об этом сказал канцлер Олаф Шольц, которого цитирует издание T-Online.

Политик заявил: «Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России».

Он добавил: «Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники».

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