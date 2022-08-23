Управделами УПЦ рассказал о духовном значении таинства Священства

Главное: Принятие священства — это принятие добровольного бремени, ведь священник на Страшном суде будет отвечать не только за себя, но и за тех людей, которых ему вверил Господь.

«Согласно вероучению Православной Церкви, Священство — это Таинство, в котором Дух Святый правильно избранного через епископское рукоположение поставляет совершать таинства и пасти стадо Христово. Из Евангелия знаем, как Господь Иисус Христос незадолго до Своего Вознесения сказал апостолам: „Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века“ (Мф. 28:19-20). Исходя из этих слов, священническое служение включает в себя учительство, на что указывает слово „научите“, священнодействие, на что указывает слово „крестя“ и служение управления, о чем говорят слова „уча их соблюдать“. Это тройственное служение учительства, священнодействия и управления — имеет общее наименование пастырства, ведь и священнослужители, по сути, поставляются для того, чтобы пасти Церковь Христову (Деян. 20:28)», — напомнил митрополит Антоний.

Владыка отметил, что несмотря на то, что священство передается через человеческое рукоположение, само избрание на священническое служение не есть дело человеческое, но предполагает избранничество свыше. Об этом в Евангелии Господь говорит следующее: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас» (Ин. 15:16).

«При этом, нужно понимать, что рукоположение или возведение человека в иерархическую степень — это не просто некий видимый знак поставления на служение, как полагают протестанты, считающие, что между мирянином и клириком нет никакой принципиальной разницы. Священное Писание не оставляет сомнения в том, что в Таинстве священства преподаются особые благодатные дары, отличающие священнослужителя от мирянина. И именно эти дары сообщают ему власть священнодействовать и содействуют в его иерархическом служении», — пояснил архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, что в Православной Церкви существуют три степени священства: епископ, пресвитер и диакон. «Согласно Православному Катехизису, различия в этих степенях суть следующие: диакон служит при таинствах; пресвитер совершает таинства, в зависимости от епископа; епископ не только совершает таинства, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатный дар совершать оные», — добавил он.

Архиерей отметил, что Церковь — это Тело Христово и для его полноценного функционирования нужны все три указанные священнические степени.

«В Православной Церкви к священству могут быть допущены только лица мужского пола, исповедующие православную веру и имеющие опыт церковной жизни. Степени священства можно проходить только последовательно. То есть нельзя быть рукоположенным сразу в пресвитера, миновав степень диакона. И, соответственно, нельзя стать епископом, если ты до этого не был пресвитером. В диаконы или в священники могут быть рукоположены как женатые, так и безбрачные кандидаты. Однако, в брак они должны вступить еще до совершения рукоположения. После принятия сана вступать в брак уже запрещено. А вот в епископы могут быть рукоположены кандидаты только из числа монашествующих. Существует и возрастной ценз. В священники обычно рукополагают не ранее 25-летнего возраста, а в епископы не ранее 30-летнего возраста. При этом, очень важно, чтобы кандидат в священство был укоренен в традиции церковной жизни. Канонические правила не разрешают рукополагать новообращенных, то есть людей, недавно принявших крещение, которые делают в церковной жизни лишь первые шаги. Ведь священник должен помогать своим прихожанам войти в полноту церковной жизни. Едва ли такую задачу сможет выполнить тот, кто сам еще не вполне усвоил церковную традицию», — рассказал митрополит.

Иерарх УПЦ также отметил, что ставленник должен иметь необходимые знания и высокие нравственные качества.

«Каждому новорукоположенному священнику вручается крест, на обратной стороне которого написаны важные слова: Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою. Эти слова взяты из Первого послания апостола Павла к Тимофею (1 Тим. 4:12). В них как раз и выражено главное нравственное требование, предъявляемое священнику. Он должен быть, прежде всего, образцом для своих прихожан. Те нравственные требования, которые в Новом Завете предписаны всем христианам, священник должен соблюдать с особой тщательностью, чтобы в нем всегда можно было видеть именно образец», — продолжил он.

Управделами УПЦ считает, что принятие священства — это принятие добровольного бремени. «Ведь священник на Страшном суде будет отвечать не только за себя, но и за тех людей, которых ему вверил Господь. Принятие священства — это важный и ответственный шаг. И прежде, чем его сделать, нужно серьезно испытать свое сердце», — заключил митрополит Антоний.