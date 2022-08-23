Курс евро продолжает падать по отношению к доллару

Главное: Курс евро снижается по отношению к доллару. Достигнут показать двадцатилетнего минимума.

Детали: Курс евро продолжает падать. Во вторник, 23 августа, он опустился по отношению к американскому доллару до двадцатилетнего минимума.

Цена европейской валюты снизилась еще на 0,15% до 0,993 доллара.

Как передает Reuters, эксперты говорят, что происходит это из-за возобновившихся опасений, что энергетический кризис на фоне высоких цен на нефть и газ будет поддерживать инфляцию на высоком уровне и сделает рецессию в ЕС неизбежной.

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