На популярном туристическом острове произошло землетрясение

Главное: Землетрясение произошло на Бали. Длилось около минуты.

Детали: Накануне на популярном туристическом острове Бали в Индонезии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6.

Подземные толчки длились около минуты, что напугало местных жителей и туристов.

Известно, что пострадали несколько жилых домов и гостиниц, у которых образовались трещины на стенах, осыпалась штукатурка.

Однако никто не пострадал.

По данным метеорологического и геофизического агентства Индонезии эпицентр подземных толчков находился в 74 километрах юго-восточнее Куты, а очаг залегал на глубине 124 километров. Они также ощущались и на соседнем острове Ломбок.

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