Умер Ночной Ездок из «Безумного Макса»

Главное: Скончался австралийский актер Винсент Джил. Он известен по фильму «Безумный Макс».

Детали: В понедельник, 22 августа, скончался австралийский актер Винсент Джил. Он был известен по роли Ночного Ездока из фильма 1979-го года «Безумный Макс».

Артисту было 83 года.

О случившемся сообщил его коллега по картине Пол Джонстон, поведав, что актер был в последнее время слаб, однако точную причину смерти не назвал.

Отметим, что Винсент Джил родился в Сиднее в 1939-м году. Свою первую роль он получил в 1966-м году и до начала 2000-х работал на австралийском телевидении и в кино.

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