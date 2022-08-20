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Новости > В епархиях УПЦ помогают беженцам, украинским военным и всем нуждающимся

В епархиях УПЦ помогают беженцам, украинским военным и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
20.08.22 14:05
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В епархиях УПЦ помогают беженцам, украинским военным и всем нуждающимся
Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.
 
В столице благочинный Днепровского округа протоиерей Иоанн Свередюк передал в районное социальное учреждение гуманитарный груз, в состав которого входили продуктовые наборы и средства гигиены. Общая масса благотворительной помощи — более 500 кг.
 
БФ «Фавор» передал 150 кг яблок и 200 батонов в пункт горячего питания при Кирилловском монастыре Киева.
 
Также фонд закупил и передал для трапезной Воздвиженского храма поселки Колки Волынской области, при котором кормят и оказывают помощь около 90 семей вынужденных переселенцев масло и крупы.
 
В день Преображения Господня, священнослужители Одесской епархии с поздравлениями и угощениями посетили военнослужащих, проходящих военную службу на блокпостах Одесщины.
 
Также клирики епархии поздравили с праздником работников девяти одесских подстанций Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которые круглосуточно стоят на страже здоровья всех жителей Одесской области. Священнослужители выразили медикам благодарность за самоотверженную работу и передали фрукты, мед и лакомство.
 
В Сумской епархии благодаря финансовой поддержке друзей главы епархиального центра реабилитации лиц, пострадавших от военных действий, протоиерея Александра Петренко, группе волонтеров из Луцка и Львова удалось приобрести и доставить в Сумскую область более 5 тонн гуманитарного груза, в состав которого входили продукты питания, средства гигиены, одежда, медикаменты, тактические аптечки, индивидуальные наборы военных (мужские и женские).
 
Жители сел, которым отец Александр оказывает пастырскую опеку, а также военнослужащие, стоящие на страже Сумщины от российской военной агрессии, получили предметы первой необходимости, лекарства, продукты питания длительного хранения.
 
Волонтеры Александрийской епархии раздали нуждающимся людям гуманитарную помощь, прибывшую от благотворителей из Нидерландов.
 
Почаевская духовная семинария оказала гуманитарную помощь переселнцам и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, которые находятся на территории Почаевской территориальной общины.
 
Директор Центра предоставления социальных услуг Почаевского городского совета Юрий Гичка выразил искреннюю благодарность ректору Почаевской духовной семинарии архиепископу Шумскому Иову, а также преподавателям и воспитанникам духовной школы за милосердие, любовь и жертвенность.
 
В Кременчугской епархии куратор по сортировке помощи беженцам и воинам протоиерей Константин Маслов совместно с волонтерами доставил в деревни Мариинского района гуманитарную помощь.
 
Также отец Константин сообщил, что в епархии собрали очередную помощь для воинов ВСУ, защищающих Украину на передовой, и жителей прифронтовых сел, у которых нет электричества и других необходимых условий для нормальной жизни.
 
Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал лекарства и медицинское оборудование Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте № 1. Благотворительную гуманитарную помощь в больницу доставили насельник Покровского мужского монастыря Харькова иеромонах Макарий (Боненко) и епархиальные волонтеры.
 
Также студенты Харьковской духовной семинарии передали медицинское оборудование и лекарства в Харьковский военный госпиталь.
 
Митрополит Онуфрий передал медицинское оборудование и медикаменты в Харьковскую детскую поликлинику № 23 и Харьковской областной клинической травматологической больницы. Гуманитарную помощь в медицинские учреждения доставили клирик храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» иерей Николай Полянчиков и волонтеры Харьковской епархии.
 
Настоятель храма Озерянской иконы Божией Матери села Озеряны Харьковского района привез из-за границы и передал Защитникам Украины благотворительную гуманитарную помощь.
 
В тему: УПЦ в регионах помогает украинским воинам, нуждающимся и переселенцам.

Тэги: помощь, беженцы, УПЦ

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