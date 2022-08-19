Кличко рассказал, какие школы будут работать в обычном режиме

Главное: В Киеве будут открыты лишь те школы, в которых обустроены хотя бы минимальные укрытия. Учреждения, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн-формате.

Детали: В Киеве для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены простейшие укрытия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В столице для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены простейшие укрытия. Учреждения же, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в онлайн-формате», — сообщил он.

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