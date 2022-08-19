Россияне не пускают в Крым украинцев, пытающихся эвакуироваться

Главное: Российские захватчики не пропускают на полуостров граждан Украины, которые хотят эвакуироваться. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Детали: Российские захватчики не пускают украинцев на территорию временно оккупированного Крыма после взрывов. В частности, жители Мелитополя не могут эвакуироваться через полуостров как это было раньше. Об этом заявил законный глава города Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона новостей в пятницу, 19 августа.

«Мы говорим жителям оккупированных территорий, что они могут выезжать через Крым, но уже два дня как это сообщение закрыто после произошедших там взрывов. Следует отметить, что фильтрация в Крыму значительно усилилась и уже не пускают в Крым многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб РФ», — рассказал он.

По его словам, на блокпосте в Васильевке увеличиваются очереди тех, кто хочет выехать на свободную территорию Украины.

Глава Мелитополя также добавил, что выезд возможен лишь по грунтовой дороге в Каменском, которую из-за дождей размывает, и движение транспорта блокируется.

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