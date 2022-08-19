Священник УПЦ объяснил, как помочь нуждающимся совместно с Церковью

Главное: Социальный отдел Украинской Православной Церкви оказывает помощь детям-сиротам, бездомным, переселенцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

«В Украинской Православной Церкви действует Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам. Задача отдела — оказывать помощь людям, которые обращаются и участвовать в их нуждах. Ведь Церковь — это все мы», — сказал отец Сергий.

Священник рассказал об особенностях служения Социального отдела.

«Отдел помогает малообеспеченным людям, передает продуктовые наборы, школьные принадлежности для детей и многодетных семей. Также посещаем детские дома и дома престарелых. Церковь оказывает помощь в меру своих возможностей. Обращений очень много, и мы стараемся помочь каждому», — рассказал глава Синодального отдела.

Отец Сергий напомнил, что необходимо приносить документы, подтверждающие, что действительно есть необходимость в лечении или материальной помощи.

«Средства не перечисляются на личные карточки или на счет, наличными также не передаются. Деньги собираются на расчетный счет отдела, делается адресное пожертвование. Как правило, мы еще добавляем средства, потому что лекарства и медицинские обследования очень дорогие. Можем приобрести лекарства и передать человеку или оплатить услуги медучреждениям», — пояснил протоиерей Сергий Экшиян.

Священник отметил, что Церковь благодарна, когда люди поддерживают проекты и акции, которые проводятся.

Поддержать деятельность Социального отдела УПЦ можно по реквизитам.

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