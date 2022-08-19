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Новости > Российский IT-шник и «политэксперт» создал миллионную ботоферму для Порошенко, — СМИ

Российский IT-шник и «политэксперт» создал миллионную ботоферму для Порошенко, — СМИ

Автор: «Фраза»
19.08.22 15:49
182
Российский IT-шник и «политэксперт» создал миллионную ботоферму для Порошенко, — СМИ

Миллионная ботоферма, которую недавно разоблачила и блокировала СБУ, работала в интересах политической партии «Европейская Солидарность» и ее лидера Петра Порошенко. Об этом говорится в журналистском расследовании «Апостроф-ТВ», опубликованном сегодня, сообщает «24 канал».

Медийщики обнародовали доказательства, что организатором ботофермы был российский IT-специалист Виктор Майстренко, сотрудничавший с нардепом Артуром Герасимовым — близким соратником Порошенко.

Майстренко рассказал, что разработал специальное программное обеспечение, позволяющее автоматизировать работу ботофермы и масштабировать ее. Именно благодаря ему украинский интернет наводнили «порохоботы».

«Оболочка, в которой все пишется, называется „ZennoPoster“ — это программа для автоматизации действий в браузере», — цитирует издание задержанного. Далее эта программа могла от имени тысяч ботов автоматически публиковать нужную информацию, включая фейки и «зрады», приглашать друзей, комментировать, ставить «лайки» под постами и т.д.

Задачей этих ботов как раз и было вести в соцсетях страницы поддержки Порошенко и его политсилы, но главное — критиковать Зеленского. Среди свежих тем, которые распространяла ботоферма: конфликт между Зеленским и Залужным, «сдача страны» Путину и олигархам, срыв призыва в армию, разорение ВСУ, фотосессия Елены Зеленской для журнала «Вог».

Как рассказывает сам Майстренко, кроме работы на ЕС, он также продавал разработанную программу всем желающим. Она стоила 314 дол. США, и только на продаже лицензий россиянин заработал около 100 тысяч долларов.

Также он рассказал, как попал в Украину в 2014-м, после того как «засветился» на выборах в России, «референдумах» в Крыму и на Донбассе.

По словам Майстренко, несмотря на запрет на пересечение границы для россиян, ему помог А.Герасимов. Впоследствии — устроил на работу в свое маркетинговое агентство и поселил в квартире, принадлежавшей бывшей жене. Именно в ней, кстати, и проводились недавние обыски.

Уже в 2015 году, создав и развивая ботоферму для Порошенко, Майстренко получил от тогдашнего президента гражданство Украины по упрощенной процедуре. Также стал «политическим экспертом» на телеканалах экс-президента.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении миллионной ботофермы в начале августа. Соответствующее оборудование, обеспечивающее ее работу, было найдено в Киеве, Виннице и Харькове.

Так, во время обысков был изъят аппаратно-программный комплекс для функционирования ботофермы, 5 тыс. сим-карт и 200 мобильных Proxy-ферм для подмены IP-адресов, чтобы избежать блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

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