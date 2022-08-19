Афганистан предложил России платить за нефть изюмом и лекарственными травами

Главное: Кабул хотел бы покупать российские нефтепродукты и товары по бартерной схеме. Со своей стороны он предлагает полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы.

Детали: Власти Афганистана заявил о желании закупать у России товары и нефтепродукты по бартерной схеме. Со своей стороны предложили изюм, свои полезные ископаемые и лекарственные травы. Об этом в пятницу, 19 августа сообщают росСМИ.

Как отметил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, импорт по бартеру для Кабула в приоритете, но если такая схема не будет утверждена, Афганистан может использовать финансовые расчеты.

«В отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами», — заявил министр.

В случае бартерной схемы в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из РФ Кабул мог бы предложить Москве свои полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы, сообщил Азизи.

Страна может поставлять сырье на российские фабрики, как сейчас поставляет в Китай, добавил министр.

Делегация Минпромторга Афганистана 14 августа прибыла в Россию. Бизнес-миссия провела переговоры с российскими коллегами в Москве, а позже направилась в Казань.

Кабул намерен до конца 2022 года договориться с РФ о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива.

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