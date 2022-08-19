В СНБО сделали крымским коллаборантам заманчивое предложение

Главное: Алексей Данилов предоставил крымским коллаборантам ссылку на Telegram Службы безопасности Украины, куда они могут предоставить ценную информацию. И добавил, что вопрос повестки дня — полня деоккупация полуострова.

Детали: Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить себе судебный приговор, предоставив Украине ценную информацию о военных объектах и технике на территории Крыма. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в Тwitter.

«Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории АРК», — написал он.

При этом Данилов предоставил колллаборантам ссылку на Telegram Службы безопасности Украины, куда они могут обратиться.

Он подчеркнул, что Крым — это суверенная территория Украины.

«Вопрос повестки дня — пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией», — написал Данилов.

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