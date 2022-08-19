Лидером сборной Украины заинтересовались сразу три клуба АПЛ

Главное: В услугах футболиста сборной Украины Руслана Малиновского заинтересованы три клуба АПЛ. К уже известным «Ноттингем Форесту» и «Тоттенхэму» прибавился «Ньюкасл».

Детали: Ситуация вокруг будущего украинского хавбека Руслана Малиновского становится все интереснее.

Как сообщает журналист Гийом Майяр-Пачини, ссылаясь на Eco di Bergamo, в услугах украинца заинтересовано три клуба АПЛ.

В список претендентов на полузащитника входят Тоттенхэм, Ноттингем Форест и Ньюкасл.

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