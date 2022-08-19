Ученые рассказали, чем чревато употребление сладкой газировки

Главное: Употребление сладкой газировки может привести к отупению. У грызунов употребляющих сладкие газированные напитки были повреждения лобной коры, отвечающей за память и обучение.

Детали: Группа ученых обнаружила, что употребление сладкой газировки как кола и пепси, нанесло мозгу крыс достаточный ущерб, чтобы вызвать проблемы с памятью. Об этом сообщает Futurism.

Ни для кого не секрет, что сладкая газировка е считается здоровой пищей. В ней полно подсластителей, настоящих и ненастоящих, и многочисленные исследования подтвердили, что сахар, содержащийся в таких напитках приводит к таким заболеваниям, как диабет, болезни сердца, кариес, осложнения на печень.

Но согласно новому исследованию, проведенному на грызунах трех возрастных групп: двухмесячные, восьмимесячные и четырнадцатимесячные. Затем каждую из этих возрастных групп разделили на группы — одни регулярно пили только газировку, а другие чередовали газировку с водой.

Через 57 дней ученые провели с грызунами тест на поведение в лабиринте, а через десять дней после этого крыс усыпили, чтобы исследовать различия мозга.

При осмотре оказалось, что грызуны, пьющие сладкую газировку с водой, были в полном порядке. А вот те, кто пил исключительно газировку нет. Во время поведенческих тестов ученые обнаружили, что большинство пьющих газировку грызунов, а именно двухмесячные и восьмимесячные не смогли справиться с лабиринтом. Крысы, мешавшие воду с газировкой, без проблем справились с тем же заданием.

В тоже время эксперты во время исследования мозга обнаружили, что у всех крыс, употреблявших только сладкие напитки, были повреждения лобной коры. Она отвечает за такие навыки, как внимание, память и обучение.

Впрочем, ученые отметили, что нельзя сказать, что употребление газировки людьми может привести к таким же повреждениям.

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