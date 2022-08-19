Жители Белгорода снова жалуются на «бавовну»

Главное: Белгородцы пожаловались на два громких «хлопка». Россияне предполагают, что их причиной мог быть украинский беспилотник.

Детали: Жители Белгорода сообщили, что в пятницу днем, 19 августа, они слышали взрывы. Они предполагают, что это снова могли быть украинские беспилотники. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Два мощных „хлопка“ было слышно в Яковлевском районе (район в Белгородской области, находится возле Белгорода)», — сообщили россияне в Telegram-каналах Жесть Белгород.

Местные уверяют, что от взрыва «аж машину трухануло».

Власти региона пока не комментируют так называемые «хлопки».

Позже российские СМИ заявили, что «в Белгородской области начали разминировать окрестности после пожара на складе боеприпасов».

Накануне под Белгородом было уничтожено четыре склада и две российские базы.

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