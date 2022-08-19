В Минобороны призывают не верить «источникам» в ведомстве

Главное: Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разные «источники» в ведомстве, на которые ссылаются некоторые СМИ, вряд ли существуют. Доверять им категорически нельзя.

Детали: Анонимные источники, на которые периодически ссылаются СМИ, сознательно ведут дезинформацию. Об этом написала в Telegram заместителя министра обороны Анна Маляр.

«Если „наш источник в Офисе президента“ и „неназванное лицо с Минобороны“ — действительно существуют, то они начали играть свою игру и сознательно дезинформируют тех, кто на них ссылается. Потому что за последние несколько месяцев ни одного попадания в реальность», — написала она.

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