Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным

Главное: Накануне турецкий лидер впервые за время войны посетил Украину. Он напомнил о своей инициативе провести переговоры Зеленского и Путина в Турции.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове накануне напомнил ему о предложении провести в Турции встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телеканал TRT.

«Так же, как я сказал Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что Турция будет «продолжать способствовать решению украинского кризиса через дипломатию и переговоры».

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция готова принять участие в процессе восстановления Украины.

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