Ученые узнали о комарах кое-что весьма неприятное

Главное: Комары могут находить людей даже без запаха. Это выяснили ученые.

Детали: Ученые-нейрогенетики из Бостонского университета узнали о комарах кое-что новое. Как оказалось, их система восприятия запахов мощнее, чем считалось ранее.

В работе говорится, что эксперты использовали технологию редактирования генов CRISPR на самках комаров (Aedes aegypti), чтобы инактивировать группы рецепторов человеческого запаха на обонятельных нейронах в их антеннах.

Сделано это было с целью лишить комаров возможности обнаруживать человеческий запах, однако это не помогло.

Исследователи измерили активность нейронов во время воздействия на комаров человеческого запаха, выяснив, что насекомые все еще могут улавливать запах.

Резюмируется, что обонятельная система комаров имеет встроенную избыточность.

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