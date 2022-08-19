Российские войска выводят свою технику из Энергодара, — СМИ

Главное: Российская техника выводится из Энергодара и направляется к ближайшим селам. Причины таких действий пока неизвестны.

Детали: Российские военные выводят свою технику из захваченного Энергодара Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал Энергодар сегодня.

Отмечается, что российская техника направляется в ближайшие села. Причины таких действий пока что неизвестны.

«Техника направила по ближайшим селам. Зачем это — пока неизвестно. Возможно, это просто спектакль, который должен показать, что Россия демилитаризовала Запорожскую АЭС», — говорится в сообщении.

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