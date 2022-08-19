Один из австралийских городков атаковали кенгуру

Главное: В Австралии наблюдается нашествие кенгуру. Они атакуют городок Маарум.

Детали: Австралийский городок Маарум атакуют кенгуру. Об этом сообщает АВС.

Информируется, что местные жители боятся животных и из-за этого не решаются выходить из своих домов.

Всего население города составляет чуть более двух сотен людей.

Люди говорят, что оказались в настоящей осаде.

Всего удалось насчитать около восьмидесяти животных. Некоторые из них прячутся в окрестных лесах.

Экологи говорят, что за последние несколько лет в окрестностях стало идти больше дождей, что благоприятствует росту травы, а изобилие пищи привлекло в эти края кенгуру.

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