Зеленский назвал единственное условие для возможных переговоров с Россией

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимое условие, при котором переговоры Украины с Россией станут возможными.

Детали: Переговоры с Россией станут возможными только после вывода оккупационных войск с украинских территорий. Об этом в четверг, 18 августа заявил президент Владимир Зеленский после встречи с лидерами Турции и ООН во Львове.

«Переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины», — сказал Зеленский.

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