Ученые научились выращивать овощи на Марсе

Главное: Эксперты сумели вырастить в марсианской почве репу, редис и салат. Однако они не похожи на земные аналоги.

Детали: Ученые из Университета штата Айова в лабораторных условиях в марсианском грунте вырастили репу, редис и салат. Об этом сообщает Space.

Кормление экипажей на Марсе достаточно дорогостоящее, тем самым эксперты давно ищут способы выращивания сельскохозяйственных культур на Марсе, но его почва бедна органическими питательными веществами, необходимыми большинству растений для роста, а вода чрезвычайно соленая.

В новом исследовании ученые изучили вулканические породы на Красной планете и провели свой эксперимент по выращиванию растений.

Исследователи обнаружили, что люцерна, которую обычно заготавливают в качестве сена для скота, хорошо растет. Более того, когда ученые измельчили эти растения люцерны, полученный порошок мог служить удобрением для выращивания репы, редиса и салата в бесплодной почве.

Эксперты также обнаружили, что с помощью морских бактерий Synechococcus sp. PCC 7002, которые используются для опреснения воды на Земле, можно убрать соль из соленой марсианской воды.

Однако выращенные учеными растения не соответствовали земным продуктам, поскольку были не очень питательными.

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