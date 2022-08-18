В России расстреляли таксиста, который осуждал войну в Украине

Главное: В России военный расстрелял таксиста из-за осуждения нападения на Украину. Погибший был уроженцем Азербайджана, а в Ростовскую область переехал много лет назад.

Детали: В Ростове-на-Дону 33-летний капитан российской армии из Московской области расстрелял 51-летнего таксиста. Преступник служил в ракетных войсках и побывал в нескольких горячих точках. Конфликт возник из-за того, что погибший был против войны в Украине. Об этом пишет российское издание 161.ru.

Таксист был уроженцем Азербайджана, а в Ростовскую область переехал много лет назад.

По предварительной версии, убийца начал доказывать таксисту «свою политическую позицию по действиям в Украине». Тело погибшего с пулевыми ранениями было найдено на улице.

«Подозреваемый дает показания и пока в них путается. Погибший получил четыре пулевые ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные, но медики не успели спасти», — рассказал собеседник издания.

Ростовский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего на два месяца, пока выясняются обстоятельства преступления.

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