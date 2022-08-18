Ученые смоделировали, как будет распространяться радиация в случае аварии на ЗАЭС

Главное: Украинские исследователи смоделировали, как будет распространятся радиационное заражение в случае взрыва Запорожской атомной электростанции.

Детали: Вероятная авария на Запорожской атомной электростанции стала бы причиной того, что радиоактивное загрязнение помимо Украины зацепило бы и соседние государства. Оно угрожало бы не только Киеву, но и оккупированным территориям Донбасса. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический институт (Ukrainian Hydrometeorological Institute).

Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины выполнили моделирование переноса радиоактивных примесей при гипотетической аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС) при метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа 2022 года.

Результаты моделирования атмосферного переноса и дисперсии радиоактивных аэрозолей Cs-137 получены с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и моделирующего комплекса атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6.

По причине невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно.

«Согласно результатам расчетов, в течение 15-18 августа 2022 года самые высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км... во всех направлениях по отношению к ЗАЭС. Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева.

Частично радиоактивные примеси могут также быть вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии)... Значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей» — говорится в сообщении.

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