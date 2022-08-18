Стало известно, куда пошли деньги, которые украинцы собирали на Байрактар

Главное: За деньги, которые украинцы собирали на Байрактар, купили спутник. Шоумен отметил, что это приобретение принесет максимальную пользу украинскому войску и вреда оккупантам.

Детали: Популярный украинский телеведущий, волонтер Сергей Притула сообщил, что за 600 миллионов, которые собирали на Байрактары, приобрели спутник. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

По его словам были переговоры с Министерством обороны Украины, после было принято решение приобрести спутник. Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай более чем на год. Также это позволит военным планировать оперативные операции.

«Мы купили спутник, но это не просто один спутник, он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездий спутников компании Айсай, и этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. „Бавовны“ будет много», — сказал он.

В тему: В Украине построят завод по производству Bayraktar.