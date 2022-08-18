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Новости > Путин готов на личную встречу с Зеленским

Путин готов на личную встречу с Зеленским

Агата Кловская
18.08.22 14:59
152
Путин готов на личную встречу с Зеленским

Главное: Во Львов прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер сегодня передаст украинскому президенту, что Путин выразил готовность к прямым переговорам с ним.

Детали: Президент РФ Владимир Путин готов к прямым переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает CNN Turk со ссылкой на источники.

По данным издания, сегодня об этом турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщит Зеленскому в ходе встречи во Львове.

По данным издания, Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским.

«Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: «Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — отметило издание.

В тему: В ОП рассказали, когда сядут за один стол с россиянами.

Тэги: Украина, Владимир Путин, переговоры, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, война в Украине

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