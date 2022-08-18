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Новости > Священник УПЦ рассказал о правилах причастия больных и умирающих

Священник УПЦ рассказал о правилах причастия больных и умирающих

Александра Кудрявцева
18.08.22 15:15
63
Священник УПЦ рассказал о правилах причастия больных и умирающих

Главное: Принятие Святых Таинств приносит большую пользу для больного или умирающего.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Не затягивайте, не откладывайте. Смерть может наступить внезапно, как и для больного человека, так и для здорового. Большим препятствием является расхожее суеверие среди малоцерковных людей о том, что если батюшку призвать, то это к смерти. Некоторые люди пошли еще дальше: у них есть суеверие, что увидеть священника в подряснике — быть беде», — поделился отец Андрей.

Он объяснил, что священник носит черный подрясник не потому, что он символ смерти для кого-то, а потому, что черный цвет — цвет отказа от страстей, цвет словно бы отсутствия цвета — цвет бесстрастности. А крест на груди — это символ и орудие спасения.

Отец Андрей напомнил, что таинства Исповеди, Елеосвящения (Соборования), Причастия очищают человека от греха, призывают на больного Божью благодать, которая дает духовное и телесное здоровье.

«Принятие Святых Таинств — огромнейшая польза для больного или умирающего. В таинстве Покаяния человеку прощаются Богом грехи. Он становится чистым, как младенец, становится ангелоподобным. В таинстве Елеосвящения (Соборования) он получает от Господа благодатную помощь для исцеления от духовных и телесных недугов. В таинстве Причастия человеку под видом хлеба, вина и воды преподается во оставление грехов и жизнь вечную Тело и Кровь Христовы, самая величайшая святыня мира, святыня христианства, которая максимально соединяет человека с Богом.

Для человека исповедовавшегося, соборовавшегося и причастившегося открыты двери рая, если Господь определил ему умереть. И он получает благодатные силы жить и исцелиться. Если милосердный Бог соизволил продлить ему земное существование», — подчеркнул отец Андрей.

Он отметил, что важно, чтобы больной был в сознании во время принятия Таинств. Смог бы осознанно поисповедоваться, принять Тело и Кровь Христову, пособороваться.

«Когда вы призываете к себе священника, то перед этим подготовьте своего близкого, который болеет, к его приезду. Сами потрудитесь узнать, что такое Таинства Исповеди, Причастия, Елеосвящения, объясните, что такое эти Таинства, больному, почему ему нужно участвовать в этих Таинствах, в чем спасительность Таинств. Выясните его личное желание: хочет ли больной сам причаститься. Тут очень важно, чтобы душа человека была настроена для разговора с Богом», — поделился священник.

Если причастие происходит в больнице, то тогда следует поговорить с персоналом отделения, врачом или медсестрами о том, пропустят ли они священника к больному; о том, как создать максимально удобные условия в конкретных больничных обстоятельствах для Таинства Покаяния, для того, чтобы священник мог расположить чашу с Дарами, разложить плат и пр.

«Нужно понять, что Таинства Церковные — это труд. И потрудиться духовно, интеллектуально, сердечно и физически должны три стороны: и священник, и родственники больного, и сам больной», — подытожил отец Андрей Чиженко.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, что поможет защитить Церковь.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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