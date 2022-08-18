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Новости > Россияне угрожают остановить Запорожскую АЭС

Россияне угрожают остановить Запорожскую АЭС

Агата Кловская
18.08.22 13:59
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Россияне угрожают остановить Запорожскую АЭС

Главное: Россияне заявили о том, что может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков. Это приведет к остановке Запорожской АЭС.

Детали: На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российское военное командование угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов, сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

«Может быть рассмотрен вопрос о выводе в „холодный резерв“ 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС», — заявил генерал-лейтенант армии оккупантов.

Кириллов отметил, что работа ЗАЭС будет остановлена «при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной».

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС — Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

В тему: В МВД готовятся к любым сценариям из-за ситуации на ЗАЭС.

Тэги: Запорожье, общество, Запорожская АЭС, война в Украине

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