Россияне угрожают остановить Запорожскую АЭС

Главное: Россияне заявили о том, что может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков. Это приведет к остановке Запорожской АЭС.

Детали: На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российское военное командование угрожает остановить работу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов, сообщает российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

«Может быть рассмотрен вопрос о выводе в „холодный резерв“ 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС», — заявил генерал-лейтенант армии оккупантов.

Кириллов отметил, что работа ЗАЭС будет остановлена «при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной».

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС — Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

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