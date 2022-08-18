Аксенов и Константинов срочно покинули Крым, прихватив с собой даже любовниц

Главное: «Премьер» Крыма Сергей Аксенов и «спикер» Владимир Константинов экстренно покинули полуостров вместе со своими семьями. Они якобы выехали из Крыма после звонка московского куратора.

Детали: В ночь на среду, во время перекрытия движения по Крымскому мосту, полуостров покинула верхушка оккупационного режима — «премьер» Сергей Аксенов и «спикер» Владимир Константинов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

По данным СМИ, пока украинским спецслужбам не известно, где находятся Аксенов и Константинов. Уехали они якобы после звонка от московского куратора, сообщившего им об опасности для жизни. После этого они наспех выехали и вывезли и с полуострова своих жен, детей и даже любовниц в охраняемых машинах, передают журналисты.

«Подчиненные „премьера“ всю ночь уничтожали документы. В настоящее время семьи „политиков“ находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц. Активно заливают страх в местных ресторанах и отмечают собственное спасение. О возвращении в полуостров пока речь не идет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне якобы закрыли Крымский мост с вечера вторника до утра среды, мотивируя это якобы угрозой «атаки» со стороны Украины. В это время полуостров, по данным СМИ, покинули главари оккупационной администрации.

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