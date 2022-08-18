Украину «вывели» из состояния дефолта

Главное: Долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте повысили. Наша страна больше не находится в состоянии дефолта.

Детали: Украина больше не находится в состоянии дефолта. Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг нашей страны в иностранной валюте с RD до CC.

Отмечается, что произошло после получения 11 августа запроса согласия на реструктуризацию внешнего долга, что, по мнению агентства, представляет собой завершение обмена проблемного долга, устраняющее ограниченный дефолт.

Эксперты говорят: «Выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на сумму около шести миллиардов долларов была отсрочена на 24 месяца, что смягчило давление на обслуживание внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной».

Уточняется, что на реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает требуемый минимум в 66,7%.

Специалисты информируют: «Несмотря на это облегчение обслуживания долга, рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные с нападением России, а также крайне напряженное состояние государственных и внешних финансов и макрофинансовое положение Украины».

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