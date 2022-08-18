В WhatsApp тестируют крайне важную функцию

Главное: В WhatsApp тестируют новую функцию. Это возможность восстановления удаленных сообщений.

Детали: В мессенджере WhatsApp появится крайне полезная функция. Как пишет издание WABetaInfo, это возможность восстановления удаленных сообщений.

Отмечается, что сейчас она доступна в бета-версии под номером 2.22.18.13, где доступна кнопка «Отменить».

Информируется, что при удалении сообщения WhatsApp зафиксирует действие пользователя и даст ему возможность вернуть его.

Как сообщается, для этого в нижней части экрана появится специальная плашка, предлагающая отменить удаление, которая будет висеть несколько секунд, после чего исчезнет, и дальнейшее восстановление станет уже невозможным.

В тему: Еще одна полезная функция появится в WhatsApp.