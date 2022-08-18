Парень умудрился заразиться оспой обезьян во время танцев

Главное: Молодой парень заразился оспой обезьян во время танца. Произошло это в Великобритании.

Детали: 20-летний американец умудрился заразиться оспой обезьян во время вечера танцев на открытом воздухе, а через четырнадцать дней у него появились первые симптомы. Как пишет издание Emerging Infectious Diseases, произошло это во время его поездки в Великобританию.

Об этом случае поведали ученые из Стэнфордского университета.

Сообщается, что парень, являющийся бисексуалом, обратился в больницу с жалобами на сыпь.

Выяснилось, что многие посетители мероприятия были в топах без рукавов и шортах, в том числе и сам заразившийся.

Парень рассказал, что не заметил никаких поражений кожи ни у кого из присутствующих.

Также он признался, что употреблял алкоголь, но не употреблял наркотики, а также не носил маску и погладил нескольких домашних собак.

Подчеркивается, что большинство посетителей мероприятия не были открытыми геями или бисексуалами.

Уточняется, что парень не имел половых контактов во время путешествия и за три месяца до него, а также прошел курс лечения от сифилиса за три месяца до заражения.

Врачи говорят, что появлению сыпи на коже не предшествовали лихорадка, озноб, головная боль, увеличение лимфатических узлов, кашель, усталость или боль в аноректальной области, характерные для оспы обезьян. Медики также не обнаружили у пациента сыпи в области гениталий.

Специалисты резюмируют, что массовые скопления людей могут быть источником вируса оспы обезьян, хотя большинство заболевших заразились им во время полового контакта.

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