Ученые научились добывать кислород на Марсе

Главное: Группа экспертов нашла способ добычи кислорода на Красной планете из местного углекислого газа.

Детали: Международная группа исследователей разработала плазменный подход к производству кислорода на Марсе для будущих экспедиций с экипажем. Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что в марсианской атмосфере кислорода достаточно много, однако он заперт в молекулах углекислого газа, которые очень трудно разрушить. И тот кислород, который из этого, получается, необходимо выделить из газовой смеси, в которой также содержатся, например, двуокись углерода и угарный газ.

Эксперты из Лиссабонского университета предполагают, что плазма поможет освободить кислород, которая заставит молекулу вибрировать и разлагаться.

Плазма содержит свободные заряженные частицы, включая электроны, которые являются легкими и ускоряются до очень высоких энергий с помощью электрических полей.

«Когда электроны, похожие на пули, сталкиваются с молекулой углекислого газа, они могут непосредственно разлагать ее или передавать энергию, заставляя ее вибрировать. Эта энергия может быть направлена, в значительной степени, на разложение углекислого газа», — сказал Васко Герра, физик из Лиссабонского университета в Португалии.

Исследователи надеются, что этот метод может обеспечить высокую скорость производства кислорода при относительно небольшом весе приборов.

Этот подход мог бы дополнить эксперимент NASA по использованию кислородных ресурсов на месте (MOXIE).

MOXIE извлекает углекислый газ из атмосферы и превращает его в кислород и угарный газ, но для того, чтобы это происходило в значимых масштабах, подобное устройство должно потреблять огромное количество энергии.

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