В России тайно сменили командующего Черноморским флотом

Главное: Российский вице-адмирал Виктор Соколов «принимает дела» в Севастополе. Официальных комментариев о назначении Соколова пока нет.

Детали: Во временно оккупированном украинском городе Севастополь членам военного совета Черноморского флота РФ представили нового командующего — вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в среду, 17 августа.

«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — заявил собеседник агентства и добавил, что сейчас Соколов «принимает дела».

Другой источник, знакомый с ситуацией и лично с Соколовым, сказал, что в условиях так называемой «спецоперации» «никто не обязан публично сообщать о таких назначениях».

Официальных комментариев о назначении Соколова пока нет.

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