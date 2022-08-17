В Индии женщина родила первенца в семьдесят лет

Главное: Женщина в Индии родила в 70 лет. Это ее первенец.

Детали: В Индии 70-летняя женщина впервые родила ребенка. Как пишет издание Oddity Central, появившийся на свет мальчик совершенно здоров.

Отмечается, что мужем Чандравати является 75-летний Голичанд – пара мечтала о ребенке 54 года, но безуспешно.

Сообщается, что полтора года назад супруги обратились в клинику искусственного оплодотворения и прибегли к процедуре ЭКО.

Примечательно, что в Индии недавно вступил закон, который запрещает проводить ЭКО людям в возрасте старше пятидесяти лет.

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