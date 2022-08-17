Главное: Мост на плотине Каховской ГЭС уже восстановлен. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань назвал фирму, которая помогла врагу осуществить замысел.

Детали: Россияне восстановили мост на плотине Каховской ГЭС. Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сообщает Укринформ.

«Мост по плотине Каховской ГЭС — они уже его восстановили», — сообщил депутат.

Хлань назвал фирму, которая помогла врагу осуществить замысел: по его словам, это сделала фирма «Олеся».

В тему: Неделю назад украинские защитники ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. После ударов ВСУ по мосту в районе Каховской ГЭС он стал непригодным для использования.