Зеленский объяснил, почему россияне из танков обстреливают дома украинцев

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему россияне из танков обстреливают жилые дома. Так, по его словам, враг пытается убить у украинцев ощущение дома.

Детали: Российские военные расстреливают из танков жилые дома, чтобы убить у украинцев ощущение дома. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.

Он отметил, что каждый человек имеет свое домашнее пространство — это не только отдельная квартира или дом, но и часть города или села, где он общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей.

«Российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома», — подчеркнул президент Украины.

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