В Минобороны рассказали о численности российской армии, воюющей сейчас против Украины

Главное: Для войны в Украине РФ накопила 115 батальонно-тактических групп. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, это около 135 тысяч человек.

Детали: Руководство России на текущий момент накопило 115 батальонно-тактических групп для войны против Украины. Это до 135 тысяч человек, но не все они профессиональные военные. Такой информацией поделился министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию «Голос Америки».

По его словам, РФ удалось накопить 115 батальонно-тактических групп. Из них 105 действуют на фронте.

«Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 тысяч человек. Но нужно еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет. Плюс в том числе профессиональные военные», — сообщил Резников.

Министр обороны также заявил, что Россия теперь гарантированно не обладает «второй армией мира». Оккупанты даже начали применять в боях устаревшую технику советского образца.

«Это точно уже не „вторая армия мира“. Да, они велики по количеству. У них много ресурсов на складах и в арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже стар. Они даже везут в Украину танки Т-62», — добавил Резников.

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