В УПЦ 3 новых митрополита и 5 архиепископов

Главное: В Украинской Православной Церкви три новых митрополита и пять архиепископов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня, в день 8-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре трое архиереев возведены в сан митрополита.

В сан митрополита Предстоятель возвел архиепископа Конотопского и Глуховского Романа, архиепископа Вознесенского и Первомайского Алексия и архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа.

Также в УПЦ пять новых архиепископов.

В сан архиепископа возведены епископы: епископ Хотинский Вениамин, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр, епископ Ладыжинский Сергий и епископ Ровенский и Острожский Пимен.

В тему: В УПЦ сегодня отмечают 8-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия.